Umweltkatastrophe Kleine Plastikkugeln bedrohen Tier- und Pflanzenwelt an Spaniens Atlantikküste

Millionen kleine weiße Plastikkugeln überschwemmen seit Tagen Spaniens Atlantikküste und sorgten an vielen Stränden für Umweltschäden. Die „weiße Flut“ stammt von einem Frachter, der bei Sturm auf hoher See einen Teil seiner Ladung verlor. Bisher ist ein mehr als 1000 Kilometer breiter Küstenstreifen vor allem in den spanischen Ferienregionen Galicien, Asturien und Kantabrien betroffen.