Naturspektakel Polarlichter über Bonn und der Region

Bonn · In Deutschland waren am Wochenende Polarlichter am Abendhimmel zu sehen. Der Grund: Mehrere starke Sonnenstürme schicken zurzeit Teilchenströme zur Erde. Wie schon am Freitagabend konnten Menschen in Bonn und der Region auch in der Nacht auf Sonntag das Spektakel am Himmel bestaunen.

12.05.2024 , 10:40 Uhr

Von Emre Koc & Dierk Himstedt