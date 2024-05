Naturspektakel Polarlichter über Bonn und der Region

In der Nacht auf Samstag, 11. Mai, dürfte der Blick in den Himmel nicht nur bei vielen Menschen in Bonn und der Region für Erstaunen gesorgt haben. In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit aus vielen verschiedenen Orten der Welt Bilder von einem ganz besonderen Naturspektakel: Polarlichter in Rot, Grün und Magenta erstrahlten am Nachthimmel. Anders als üblich waren sie auch in wesentlich südlicheren Breitengraden zu sehen. So auch beispielsweise in den USA, Kanada und weiten Teilen Mitteleuropas.