Polarlichter am nördlichen Himmel Mehrere Sonnenstürme rasen auf die Erde zu

Der Grund, dass dieses Himmelsphänomen auch in unseren Breiten gesehen werden kann, seien mehrere „heftige Eruptionen auf der Sonne“, teilt das Bonner Wetterportal Wetteronline mit. Ein Sonnenfleck-Gebiet auf der Oberfläche unseres Zentralgestirns, das etwa 16 Mal so groß wie die Erde ist, habe in den vergangenen Tagen für zahlreiche heftige Sonneneruptionen gesorgt, so Weltraumwetter-Physikerin Tamitha Skov auf X (ehemals Twitter). Diese haben jeweils starke Sonnenstürme ausgelöst, von denen sich mindestens fünf in Richtung Erde bewegen.