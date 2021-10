Unfälle : Polizei: Drei Männer starben bei Hubschrauberabsturz

Trümmerteile eines Hubschraubers vom Typ Robinson R44 in einem Wald in Buchen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Buchen Drei Männer verlieren ihr Leben, als ein Hubschrauber in einen Wald stürzt. Die Ermittler müssen nun noch entscheidende Fragen klären.

Bekannt ist, dass der Helikopter am Sonntag in Herzogenaurach nahe Nürnberg gestartet war. Er stürzte bei Buchen nahe der Grenze zu Bayern in einen Wald. Die Polizei habe das Gelände in einem Wald in Buchen nahe den Grenzen zu Bayern und Hessen in der Nacht abgesichert, sagte ein Sprecher. Auf dem Gelände hatten sich Trümmerteile weit verteilt.