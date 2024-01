Tiere Polizei fängt entlaufenes Zebra ein

Laut Angaben eines Polizeisprechers in Wiesbaden gelang es den „Tierflüsterern in Uniform“ bei dem Einsatz am Mittwoch, das gestreifte Tier mit Unterstützung eines Halfters und Leckerlis zurück auf die nahe Koppel zu bringen. Hilfe bekamen sie von dem alarmierten Besitzer. Unter bestimmten Voraussetzungen sei die Haltung von Zebras in Deutschland erlaubt, sagte der Polizeisprecher. Die Ursache für das entlaufene Zebra war den Angaben zufolge ein Loch im Zaun. Den soll der Besitzer nun wieder reparieren.