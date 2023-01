Oberpfalz : Polizei findet Sprengstoff bei Kindern

Neustadt an der Waldnaab Zwei 13-Jährige stehen im Verdacht, eine schwere Straftat geplant zu haben. Die Polizei stellte unter anderem Strengstoff sicher. Die Kinder wurden in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Bei Wohnungsdurchsuchungen in der Oberpfalz hat die Polizei bei Kindern Sprengstoff und weitere verbotene Gegenstände gefunden. Zwei 13-Jährige seien in Zusammenhang mit dem Einsatz in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Kinder eine schwere Straftat planten.