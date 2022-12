Sachsen : Polizei: Geiselnahme in Dresdner Einkaufszentrum

Dresden Die Lage im Zentrum von Dresden ist unübersichtlich. Es gibt Evakuierungen. Besucher werden gebeten, die Innenstadt zu meiden.

Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.