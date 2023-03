Kriminalität : Polizei: Geiselnahme in Karlsruhe beendet - keine Verletzten

7 Bilder Polizei: Geiselnahme in Karlsruhe beendet - keine Verletzten

Karlsruhe Mehrere Stunden lang hält ein Geiselnehmer Menschen in einer Apotheke in Karlsruhe fest. Am Abend stürmt die Polizei das Gebäude - mit glücklichem Ausgang.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach fast fünf Stunden hat die Polizei die Geiselnahme in Karlsruhe beendet. Die Einsatzkräfte hätten die Apotheke betreten und einen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Augenzeugen berichteten gegen 21.10 Uhr von zwei lauten Knallgeräuschen, Polizisten seien auf die Apotheke zugelaufen.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wurden mehrere Personen in einer Apotheke als Geiseln genommen. Sie sollen unverletzt sein.



Wir sind mit verstärkten Kräften vor Ort.



Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ein Geiselnehmer hatte mehrere Menschen über Stunden in seiner Gewalt, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte das Gebiet weiträumig ab. Über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen wollte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:230310-99-907734/21

(dpa)