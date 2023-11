Frankfurt Polizei: Handgranate in Bahnhof war funktionsfähig

Nach dem Fund einer Handgranate in einer belebten S- und U-Bahnstation am Dienstag in der Frankfurter Innenstadt geht die Polizei davon aus, dass das Gerät funktionstüchtig war. „Die Untersuchungen haben ergeben, dass sich in der Handgranate ein Sprengsatz befunden hat - somit war das Gerät funktionsfähig“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.