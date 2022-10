Einsatz in Südhessen : Betrunkener soll Polizeihund gebissen haben

Zwei Tatverdächtige festgenommen : Polizeihund zerrt Tankstellenräuber in Siegburg aus dem Gebüsch Die Polizei hat zwei Tankstellenräuber in Siegburg und Troisdorf festgenommen. In einem Fall versteckte sich der Tatverdächtige auf der Flucht in einem Wohngebiet - bis die Polizisten mit Hunden anrückten.