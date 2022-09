Gefährlicher Gefahrguttransport : Mangelhafter Heizöl-Lkw will Polizei beliefern

Rosenheim Abgelaufener Führerschein, fehlende Warntafeln und kaum gesicherte Ladung: So hat ein Lastwagenfahrer in Rosenheim ausgerechnet eine Polizeidienststelle mit Heizöl beliefert. Für Fahrer und Halter hat das Konsequenzen.

Abgelaufener Führerschein, fehlende Warntafeln und kaum gesicherte Ladung: So hat ein Lastwagenfahrer in Rosenheim ausgerechnet eine Polizeidienststelle mit Heizöl beliefert, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Zusammenfassend könne man sagen, „dass bei diesem Transport fast alles falsch gemacht wurde, was man falsch machen kann“.