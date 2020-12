Mutter muss in Klinik : Polizei kommt zum Babysitten

Schönwald Weil eine Mutter in der Nacht dringend in ein Krankenhaus musste und der Vater selbst Nachtschicht hatte, rückten kurzerhand Polizisten aus, um auf die sechs Kinder der Familie aufzupassen. Eine Gute-Nacht-Geschichte gab es für die Kleinen auch noch.

Zum Babysitten ist eine Polizeistreife in Oberfranken ausgerückt. Der Grund: Eine Mutter von sechs Kindern musste in der Nacht zum Dienstag dringend in ein Krankenhaus. Der Vater arbeitete jedoch Nachtschicht - und rief deshalb die Einsatzzentrale an. „Da der Familienvater fürchtete, anderweitig seine Stelle zu verlieren, habe er nicht nach Hause kommen können, um auf seine Kinder aufzupassen“, berichteten die Beamten von dessen ungewöhnlichem Anliegen.