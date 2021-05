Einsatz in Hagen : 43 Gäste auf 70 Quadratmetern - Polizei löst Feier in Wohnung auf

Die Polizei hat in Essen eine private Feier aufgelöst (Symbolfoto)

Hagen Die Polizei hat in Hagen eine private Feier aufgelöst. In der nur 70 Quadratmeter großen Wohnung trafen die Beamten 26 Erwachsene und 17 Kinder an, die dem Mieter zufolge ein Glaubensfest feierten.



Eine Feier mit 26 Erwachsenen und 17 Kindern in einer nur 70 Quadratmeter großen Wohnung hat die Polizei in Hagen aufgelöst. Beim Eintreffen einer Streife versuchte sich ein Teil der Gäste laut Polizei noch, in verschiedenen Räumen zu verstecken. Eine Maske trug demnach niemand bei dem Fest.

Wie die Polizei am Montag über den Vorfall vom Sonntagabend berichtete, hatte der Wohnungsmieter (43) angegeben, dass man ein Glaubensfest feiere. Welches genau, konnten die Beamten nicht sagen. Zu der Feier sei auch Verwandtschaft aus dem Ausland gekommen. Dass so was verboten sei, habe er nicht gewusst, gab der 43-Jährige laut Polizei zu Protokoll. Alle Erwachsenen bekamen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Coronaschutz-Verordnung.

