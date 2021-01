Christliche Freikirche in Herford : Polizei löst Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmern auf

In einer christlichen Freikirche im ostwestfälischen Herford hat die Polizei mitten in der Corona-Pandemie einen Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmern beendet. Foto: dpa/Annette Riedl

Herford Im Corona-Lockdown kommen mehr als 100 Menschen in NRW zu einem Gottesdienst zusammen - an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie halten sie sich dabei nicht

In einer christlichen Freikirche im ostwestfälischen Herford hat die Polizei mitten in der Corona-Pandemie einen Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmern beendet. Dabei trugen die Gläubigen am Samstagabend keine Mund-Nasen-Bedeckung, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Außerdem sollen die Gläubigen entgegen den aktuellen Regeln für Gottesdienste gesungen haben.