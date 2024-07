Pfarrer musste umparken Polizei unterbricht Gottesdienst wegen Falschparker

So hatte sich Pfarrer Cheriyan Menacherry seine Festpredigt in der Dorfkirche von Bisingen-Thanheim (Zollernalbkreis) wohl nicht vorgestellt. Denn plötzlich tauchen in der beim Patronatsfest vollbesetzen Kirche zwei Polizeibeamte auf, nehmen den Pater beiseite - und bitten ihn, sein Auto umzuparken. Der Grund: Er hatte das Auto einer Anwohnerin zugeparkt, die am Sonntagmorgen dringend zur Arbeit musste.