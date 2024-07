Kriminalität Polizei: Vater soll auf eigene Familie geschossen haben

Recht neue Häuser, gepflegte Vorgärten: Wer nicht weiß, was sich am Vortag in dem beschaulichen Wohngebiet im schwäbischen Albstadt abgespielt hat, bemerkt es einen Tag später kaum. Ein 63-jähriger Deutscher soll am Sonntag zwei Familienmitglieder getötet und zwei weitere schwer verletzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Anschließend habe er Suizid begangen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus. Viele Fragen - etwa zum Motiv des mutmaßlichen Täters - bleiben am Tag danach noch offen.