Schulen Polizeieinsatz an Wuppertaler Gymnasium

Die Abiturprüfungen an einem Wuppertaler Gymnasium sind nach einem Großeinsatz der Polizei abgebrochen worden. Die Entscheidung sei nach Absprache mit der Polizei gefallen, hieß es am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aus dem Schulministerium in Düsseldorf. Die Prüfungen werden demnach am vorgesehenen Nachschreibtermin nachgeholt. Laut Website des Ministeriums ist dies für die betroffenen Fächer der 23. Mai. Vor Ort seien Schulpsychologen im Einsatz, so das Ministerium.