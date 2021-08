Für Leiche gehalten : Polizeieinsatz wegen gefundener Sexpuppe im Wald

Rodenbach Im hessischen Rodenbach hat ein Spaziergänger eine Sexpuppe in einem Wald gefunden - und hielt diese zunächst für eine Kinderleiche. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer - auch ermittelt nicht nur wegen der illegalen Entsorgung.

Nach dem Fund einer Sexpuppe in einem Waldgebiet im hessischen Rodenbach fahndet die Polizei nach einer unbekannten Person. Als ein Passant am Donnerstag den Notruf wählte, sei man zunächst von einem Leichenfund ausgegangen, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit.