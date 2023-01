Für sechs Menschen zugelassen : Zwölf Menschen steigen bei Polizeikontrolle aus Auto

Loxstedt/Sternberg Zwölf Menschen sind im Kreis Cuxhaven nach einer Polizeikontrolle aus einem Auto gestiegen, das nur für sechs Menschen zugelassen ist. Das war nicht der einzige zu voll besetzte Pkw.

Zwei völlig überbesetzte Pkw hat die Polizei in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Auf der Autobahn 27 bei Loxstedt im Kreis Cuxhaven kontrollierten Beamte am Sonntagmorgen ein Auto, aus dem zwölf Menschen ausstiegen. Zugelassen sei das Fahrzeug für sechs Personen, teilte die Polizei am Montag mit. Einige der Frauen und Männer seien im Kofferraum gewesen, andere „lagen und saßen“ auf der Rückbank - „wie Tetris“, sagte ein Sprecher in Anspielung auf das puzzleartige Computerspiel.