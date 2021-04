Video geht viral : Polizist erklärt „Querdenkern“ das Prinzip christlicher Nächstenliebe

Worms Ein Polizist in Worms hat mit seinem couragierten Auftreten bei einer Versammlung von Corona-Leugnern einen Hit im Internet gelandet.

Der Chef der Polizeiinspektion Worms, Thomas Lebkücher, hat mit seinem couragierten Auftreten bei einer Versammlung von Corona-Leugnern einen Hit im Internet gelandet. Ein am Sonntag bei Twitter veröffentlichtes Video zeigt den Beamten in einem kurzen Gespräch mit „Querdenkern“, die am Rande der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag von Martin Luthers Auftritt vor dem Reichstag in Worms eine als Gottesdienst getarnte Demonstration abhalten wollten.