Großbritannien : Polizist gesteht vor Gericht Mord an Sarah Everard

London Das Verbrechen hatte Menschen über Großbritannien hinaus schockiert: Anfang März ist die 33-jährige Sarah Everard entführt, vergewaltigt und getötet worden. Der tatverdächtige Polizist hat sich nun schuldig bekannt.

Der Fall hatte in Großbritannien für große Aufregung gesorgt und zu einem Aufschrei wegen Gewalt gegen Frauen geführt. An einer Mahnwache in London nahm sogar Prinz Williams Ehefrau, Herzogin Kate (39), teil. Später löste die Polizei die Versammlung unter Berufung auf die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie gewaltsam auf - und zog damit heftige Kritik auf sich.