Forscher warnen vor Ausbreitung in Europa Polizist in Italien stirbt nach Biss der Violinspinne

Palermo · Ein zunächst unscheinbarer roter Fleck am Knöchel führt innerhalb weniger Tage zum Tod eines 52-jährigen Polizisten aus Italien. Forscher warnen vor einer Ausbreitung in Europa. Folgenschwere Fälle gab es schon in Spanien und auf den Balearen.

19.07.2024 , 11:06 Uhr

Ein 52-jähriger Polizist aus Italien starb an den Folgen eines Bisses der giftigen Violinspinne. Forscher warnen vor einer Ausbreitung in Europa. Foto: Christian Charisius





Von Emre Koc