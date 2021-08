Vorfall in Bayerisch-Schwaben : Polizist reißt sich Finger bei Verfolgungsjagd aus

Vorfall in Bayerisch-Schwaben

Senden Als die Polizei in Bayerisch-Schwaben einen Radfahrer kontrollieren wollte, ist dieser zu Fuß geflüchtet. Die Beamten verfolgten den Mann. An einem Zaun blieb einer der Polizisten hängen - mit fatalen Folgen.

Bei einer Verfolgungsjagd mit einem mutmaßlich berauschten Radfahrer hat sich ein Polizist in Bayerisch-Schwaben einen Finger ausgerissen. Sein Kollege wurde bei einem Handgemenge leicht verletzt.

Die Beamten waren in der Nacht auf Donnerstag in Senden im Landkreis Neu-Ulm auf einen schlangenlinienfahrenden Radfahrer aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Beim Versuch, den 32-Jährigen zu kontrollieren, sei dieser zu Fuß geflüchtet. Der Mann sei jedoch plötzlich stehen geblieben und habe einen der Polizisten geschubst, so dass sich ein Handgemenge entwickelt habe.