Rettungsaktion : Polizist taucht für Ziege in Kanalrohr

Polizist taucht für Ziege in Kanalrohr

Nördlingen Eine Ziege saß in Bayerisch-Schwaben in einem vollgelaufenen Kanalrohr fest. Ein Polizist ist zur Rettung der Ziege dort hineingetaucht. Ein Video zeigt die Rettungsaktion.

Ein Polizist aus Bayerisch-Schwaben hat mit vollem Körpereinsatz eine Ziege aus einem mit Wasser vollgelaufenen Kanalrohr gerettet. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine Frau das Tier an einem Horn aus dem Rohr zieht. Kurz darauf taucht ein Beamter der Polizeiinspektion in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) im wahrsten Sinn aus dem braunen Wasser auf und klettert lachend aus dem gefluteten Rohr.

Ein besonders großes Herz für Tiere 🐐♥️ bewiesen heute unsere Kollegen der PI #Nördlingen , als sie eine junge Ziege aus einem überfluteten Abwasserohr retteten. Wir sagen Danke an unsere Kollegen für diesen tollen, beherzten Einsatz! #wirfüreuch #polizeibayern pic.twitter.com/k70GgIuqid

Das Polizeipräsidium in Augsburg veröffentlichte den kurzen Film am Freitag auf Twitter und schrieb dazu: „Ein besonders großes Herz für Tiere bewiesen heute unsere Kollegen der PI #Nördlingen, als sie eine junge Ziege aus einem überfluteten Abwasserrohr retteten. Wir sagen Danke an unsere Kollegen für diesen tollen, beherzten Einsatz!“