Gewinsel aus dem Anhänger : Polizisten retten insgesamt 17 Hundewelpen

Piding/Freilassing Grenzpolizisten haben in Oberbayern 17 Hundewelpen beziehungsweise Junghunde aus Transportern mit rumänischer Zulassung gerettet. Die Tier wurden in ein Tierheim gebracht.

Weil sie Gewinsel aus einem Anhänger hörten, nahmen Grenzpolizisten in Piding (Oberbayern) einen Transporter genauer unter die Lupe - und fanden sechs kleine Hundewelpen. Allerdings blieb es am Sonntag nicht bei einem tierischen Fund: Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten in zwei weiteren Fahrzeugen bei Freilassing und Piding weitere vier beziehungsweise sieben Junghunde.