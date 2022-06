Prozess um Polizistenmorde in Kusel : Angeklagter beschuldigt mutmaßlichen Komplizen

Nach Schüssen in Kusel : „Gehen letzten Weg mit dir“: Hunderte trauern um getöteten Polizisten Zwei Wochen nach den Todesschüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz kommen Hunderte zur Beisetzung des jungen Kommissars. Am Rande der Trauerfeier wird mehr Respekt für Einsatzkräfte eingefordert.