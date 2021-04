München : Pony stirbt bei Flucht vor Hunden auf Bahngleisen

Ein Minishetlandpony ist in München von einem Zug erfasst worden. (Symbolfoto) Foto: Verena Wolff/dpa

München Drei Hunde haben sich in München beim Gassigehen losgerissen und zwei Ponys und ein Pferd aufgescheucht. Eines der Tiere geriet in Panik und ist von einem Zug erfasst worden.

Ein Pony ist in München von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Tier sei in Panik geraten und auf einen Bahndamm gelaufen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.