Luftverkehr Abgerissenes Kabinenteil von Boeing 737 Max gefunden

Das abgerissene Kabinenteil einer Boeing 737-9 Max der Fluggesellschaft Alaska Airlines ist gefunden worden. Ein Lehrer entdeckte das Trümmerteil am Sonntag in seinem Garten in Portland im US-Staat Oregon, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB mitteilte. Die Maschine hatte am Freitag in Portland notlanden müssen, nachdem es in der Kabine zu einem Druckverlust gekommen war. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte nach dem Zwischenfall ein Startverbot für Maschinen dieses Typs.