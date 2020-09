Zwölf Crewmitglieder infiziert : Positive Corona-Tests auf der „Mein Schiff 6“ in der Ägäis

Positive Corona-Tests auf der „Mein Schiff 6“ in der Ägäis

Milos/Athen Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff ist nun auf dem Weg in die Hafenstadt Piräus nahe Athen.

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Am Montagfrüh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der „Mein Schiff 6“ erhalten“, teilte TUI Cruises in Hamburg mit. Das Schiff ist nun auf dem Weg in die Hafenstadt Piräus nahe Athen. An Bord befinden sich den Angaben zufolge 922 Passagiere und 666 Crew-Mitglieder.