186.000 Briefe verschickt Warum Sie Post vom BKA bekommen könnten

Bonn · Bundesweit bekommen rund 186.000 Menschen in Deutschland nun Post vom Bundeskriminalamt (BKA). Was es mit dem Brief auf sich hat und was ein Bonner Institut damit zu tun hat.

06.03.2024 , 14:09 Uhr

Wer einen Brief vom BKA erhält, ist für die Bevölkerungsbefragung zu Sicherheit und Kriminalität 2024 des BKA ausgewählt worden. Foto: picture alliance / Oliver Berg/d/Oliver Berg





Von Judith Lea Reuber