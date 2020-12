Laschet und Stamp uneinig : NRW verbietet Präsenzgottesdienste an Weihnachten nicht

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und sein Vize Joachim Stamp wirken uneinig, ob Präsenzgottesdienste an Weihnachten stattfinden dürfen oder nicht.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich gegen ein Verbot der Präsenz-Gottesdienste an Weihnachten ausgesprochen. Es gebe eine Absprache der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, die Präsenz-Gottesdienste unter Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen zuzulassen, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Laschet appellierte allerdings an die Freikirchen: Dort seien die Hygieneauflagen nicht immer eingehalten worden. „Halten sie sich an die geltenden Regeln“, sagte Laschet. Er selbst werde an keiner Christmette teilnehmen.