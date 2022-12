Adel : Prinz George überrascht mit künstlerischem Talent

Prinz George (l) und seine Schwester Charlotte singen mit beim Weihnachtsgottesdienst «Together at Christmas» in der Westminster Abbey. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

London „Fröhliche Weihnachten“: Der kleine britische Royal grüßt die Welt mit einem von ihm gemalten Bild eines Rentiers.

Mit einem selbst gemalten Bild eines Rentiers hat der britische Prinz George (9) sein künstlerisches Talent gezeigt. Der offizielle Account seiner Eltern, Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate, twitterte das Gemälde am Sonntag. „Frohe Weihnachten!“, hieß es dazu - samt dem Hinweis: „gemalt von George“.

Happy Christmas! 🎨 by George pic.twitter.com/59wXHYx0vb

„Das Kind hat Talent“, schrieb eine Userin. Medien kommentierten, der künftige Monarch haben sein Talent womöglich von Großvater König Charles III. geerbt. „Die Malerei liegt in der Royal Family“, meldete die Nachrichtenagentur PA. Erst vor kurzem waren 79 Aquarelle des Staatsoberhaupts in London ausgestellt worden. Im Oktober hatte das Auktionshaus Bonhams einen Druck eines Gemäldes von Charles für mehr als 5700 Pfund (6400 Euro) versteigert. Der König hatte einst erzählt, er finde das Malen so entspannend, dass es ihn „in eine andere Dimension“ transportiere.