Royals : Prinz Harry rutscht auf Beliebtheitsskala nach unten

Der britische Prinz Harry steht in den Gärten des Buckingham-Palastes. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London Einer Umfrage zufolge will die überwiegende Mehrheit der Befragten zwar die Monarchie behalten. Doch ist die Zahl derer, die nach Prinz Harrys Memoiren stolz auf sie sind, ist gesunken.

Der britische Prinz Harry (38) ist nach Veröffentlichung seiner Memoiren auf der Beliebtheitsskala der Royals in Großbritannien weiter abgesackt. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergab, haben inzwischen zwei Drittel der Erwachsenen im Vereinigten Königreich ein negatives Bild von dem Royal. Ein Viertel der am 10. und 11. Januar Befragten sieht ihn dagegen in einem positiven Licht.