Britische Royals : Prinz Philip in Herzzentrum verlegt

Prinz Philip in Herzzentrum verlegt

Der britische Prinz Philip ist in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Foto: Paul Edwards/The Sun/Press Association/dpa

London Seit knapp zwei Wochen wird Prinz Philip in einem Krankenhaus behandelt. Jetzt ist der 99-Jährige in eine Spezialklinik verlegt worden.

Der britische Prinz Philip (99) ist in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik verlegt worden. Der Ehemann von Königin Elizabeth II., der bereits knapp zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik verbracht hatte, sei nun ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit.