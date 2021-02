Royals : Prinz Philip „vorsorglich“ im Krankenhaus

London Weil er über Unwohlsein geklagt hatte, ist Prinz Philip in stationärer ärztlicher Behandlung. Auf Anraten der Ärzte sei dies „vorsorglich“ geschehen.

Der Herzog von Edinburgh (99) sei auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend „vorsorglich“ in die Klinik gebracht worden, nachdem er sich unwohl gefühlt habe, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit.