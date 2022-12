Die Weihnachtslotterie „El Gordo“ in Spanien : Problematisches Lottoglück

Das Lied vom vermeintlich großen Glück: Schulkinder verkünden die Nummern der Gewinnlose im Königlichen Opernhaus von Madrid singend. Foto: AP/Bernat Armangue

Madrid Am Donnerstag schüttet „El Gordo“, der Dicke, in Spanien wieder Traumsummen aus. Und damit beginnt oft schlimmer Ärger. Denn wo ein Haufen Geld zu verteilen ist, gibt es Habgierige und Neider. Ein bisschen liegt das auch am Spielsystem.