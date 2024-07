Nach Angriff auf Touristen „Problembärin“ am Gardasee abgeschossen

Im Trentino sowie in der Nachbarregion Südtirol verbringen derzeit auch viele Bundesbürger ihren Sommerurlaub. Viele sind als Wanderer oder mit dem Mountainbike im Wald unterwegs, wo alles in allem wieder mehr als hundert Braunbären zu Hause sind. Auch in anderen europäischen Bergregionen kam es jüngst zu Angriffen. In den rumänischen Karpaten endete dies für eine Touristin sogar tödlich. Trotzdem zeigten sich Tier- und Umweltschützer über den Abschuss empört. Kritik kam auch von der Regierung in Rom.