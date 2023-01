Kitzbühel : Promi-Treffen beim Hahnenkamm-Rennen erwartet

Arnold Schwarzenegger ist Stammgast in Kitzbühel. Foto: Harald Schneider/APA/dpa

Kitzbühel Die Hahnenkamm-Rennen gehören zu den besonders prestigeträchtigen Events. Da ist die Promi-Dichte entsprechend hoch.

Nach zwei von der Corona-Pandemie überschatteten Jahren wollen Fans und Prominente rund um das Hahnenkamm-Rennen in dem österreichischen Ski-Ort Kitzbühel wieder unbeschwert feiern. Die traditionelle Weißwurstparty soll am Donnerstagabend die Ski- und Aprés-Ski-Rennen einläuten.

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet

Dieses Jahr wird die 30. Weißwurstparty in Kitzbühel gefeiert. „Dazu wird es heuer nicht nur einen musikalischen Hauptact geben, sondern gleich sechs namhafte Acts, die uns stimmungsvoll zurück in die 90er katapultieren“, sagte Stanglwirtin Maria Hauser. Da das Promi-Treffen in Kitzbühel dieses Jahr im Schatten mehrerer Krisen stattfindet, wird ein Teil der Einnahmen des Weißwurstessens gespendet. „Zusammenhalt ist nun wichtiger denn je“, sagte Hauser.