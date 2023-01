Hells Angels : Prozess gegen Ex-Rocker-Boss Frank Hanebuth in Madrid

Prozess gegen Ex-Rocker-Boss Frank Hanebuth in Madrid

Frank Hanebuth (l) steht in Madrid zusammen mit 46 Mittätern aus Luxemburg, der Türkei und dem Vereinigten Königreich vor Gericht. Foto: Paul White/AP/dpa

Madrid Ihm werden Drogendelikte und Zuhälterei voregeworfen. In Madrid steht ein ehemaliger Anführer der Hells Angels auf Mallorca vor Gericht.

Vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid beginnt am Montag ein Strafprozess gegen den früheren Rocker-Boss Frank Hanebuth. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen aus Hannover unter anderem Drogenhandel und Zuhälterei vor. Sie fordert für ihn Haftstrafen von insgesamt 13 Jahren. Die Straftaten soll Hanebuth in den Jahren 2009 bis 2013 auf Mallorca als regionaler Chef des Motorradclubs Hells Angels begangen haben. Der Deutsche bestreitet nach Angaben seiner Anwälte alle Vorwürfe.