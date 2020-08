In Köln : Prozess gegen Missbrauch-Verdächtigen aus Bergisch Gladbach beginnt

Köln Aus einer Durchsuchung bei einem Familienvater wurde etwas, das man heute Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach nennt. Mittlerweile geht die Polizei Spuren zu Tausenden möglichen Verdächtigen nach. Nun beginnt der Prozess gegen den Mann, mit dem alles ins Rollen kam.

Einer der zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach steht von Montag (13 Uhr) an in Köln vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen unter anderem vor, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Den überwiegenden Teil habe er fotografiert und gefilmt sowie diese Aufnahmen an Chat-Partner weitergeleitet. Insgesamt werden dem Deutschen nach Angaben des Kölner Landgerichts 79 Straftaten zur Last gelegt. Einen Teil soll er gemeinsam mit einem Chat-Partner aus Kamp-Lintfort begangen haben.