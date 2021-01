„Sie hatte keine Chance“ : Prozess in Kempten: Tödliche Messerattacke in Linienbus

Prozess in Kempten: Tödliche Messerattacke in Linienbus

Kempten Während einer Busfahrt im Allgäu sticht ein Mann mit einem Küchenmesser auf eine Frau ein. Nun muss sich ihr damaliger Ehemann wegen Mordes vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt schweigt er. Zeugen beschreiben einen heimtückischen Angriff.

Unvermittelt und mehrfach stach der Angreifer Zeugenaussagen zufolge am 6. Juli 2020 mit einem Küchenmesser kurz vor Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu auf eine Frau ein, bis er vom Busfahrer überwältigt wurde. Das Opfer starb, mehrere Schüler erlebten die Tat mit. Seit Dienstag muss sich der Ehemann des Opfers wegen Mordes an der 27-Jährigen vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Tat geplant und heimtückisch ausgeführt zu haben - aus Rache für eine vermeintliche Erniedrigung (Az.: 210 Js 12078/20).

Als die Frau mit den gemeinsamen Kindern vom Angeklagten getrennt lebte und ein Kontaktverbot für ihren Ehemann erwirkte, habe dieser einen „erheblichen Groll“ entwickelt, so die Staatsanwaltschaft. Er habe sich darüber geärgert, die Rolle des Familienoberhaupts nicht mehr erfüllen zu können. Der Mann habe befürchtet, deshalb in der afghanischen Gemeinde in Obergünzburg an Ansehen zu verlieren.