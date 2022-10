Im Portrait : Rainer Schaller: McFit-Millionär und Chef der Unglücks-Loveparade 2010

Bonn Rainer Schaller ist Gründer der Fitnessstudiokette McFit. Sein Privatvermögen wurde 2019 auf rund 250 Millionen Euro geschätzt. Er war auch Veranstalter und Sponsor der Loveparade, die 2010 mit einem tragischen Unglück mit 21 Toten endete.

Rainer Schaller soll sich am Samstag (22. Oktober 2022) an Bord seines Privatflugzeuges von Palenque in Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón in Costa Rica befunden haben, als der Kontakt zu seiner Maschine abbrach. Suchtrupps entdeckten schließlich Trümmerteile im Meer, von den Passagieren der Maschine fehlte zunächst jede Spur.