Statement Rammstein-Schlagzeuger distanziert sich von Till Lindemann

Alles, was er von Lindemanns Partys mitbekommen habe, „waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben“. Schneider weiter: „Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die - wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde.“ Der Schlagzeuger schreibt von gewachsenen Strukturen, „die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen“. „Es ist uns deshalb auch wichtig, dass Tills Partys nicht mit unseren offiziellen Aftershowpartys verwechselt werden.“