Ausschreitungen nach Bluttat Randale in England: Kind als Brandstifter festgenommen

Auch im Londoner Regierungsviertel hatte es Zusammenstöße von Rechtsradikalen und Polizei gegeben. Hier wurden mehr als 110 Menschen festgenommen. Bereits am Dienstagabend war es in Southport zu Randale gekommen, eine Moschee und Polizisten wurden angegriffen, mehr als 50 Beamte verletzt. Deswegen wurden bisher sieben Menschen festgenommen. Die Merseyside Police kündigte weitere Festnahmen an.