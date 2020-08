Starke Sicherheitsvorkehrungen : Rapper Bushido drangsaliert? - Berliner Clanchef vor Gericht

Rapper Bushido ist in dem Verfahren als Nebenkläger zugelassen. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa

Berlin Einst waren sie Geschäftspartner im Musikgeschäft. Doch dann trennten sich die Wege von Rapper Bushido und Arafat A.-Ch. Der Clanchef soll sich damit nicht zufrieden gegeben haben. Nun kommt er vor Gericht.

Begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen hat am Landgericht in Berlin ein Prozess gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie begonnen.

Dem 44-Jährigen werden mehrere Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido zur Last gelegt. Mitangeklagt sind drei Brüder von Arafat A.-Ch.

Bushido ist in dem Verfahren Nebenkläger. Am Montag kam der 41-Jährige persönlich - und von Personenschützern begleitet - ins Gericht. Nach Gerichtsangaben wird am Mittwoch die Zeugenaussage des Musikers erwartet.