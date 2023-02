Musik : Rapper Ice-T wird 65

New York Er gilt als einer der Begründer des Gangsta-Rap. Jetzt wird der ehemalige Kleinkriminelle Ice-T 65 Jahre alt - und lebt ein ruhiges Familienleben mit festem Job als Serienschauspieler.

Als Jugendlicher war Ice-T auf den Straßen von Los Angeles als Kleinkrimineller unterwegs - bis er den Hip-Hop fand. „Ich wusste, dass ich nicht ewig so weitermachen konnte“, sagte der Rapper, der am Donnerstag (16. Februar) 65 Jahre alt wird, vor Kurzem in einem Interview mit „AARP“. „Ich wusste, wenn ich diesen Weg weitergehe, dann sterbe ich entweder oder komme ins Gefängnis.“ Stattdessen fand Ice-T seinen Weg in die Musik- und Filmbranche und gilt heute als einer der Begründer des Gangsta-Rap.

Geboren wurde Ice-T 1958 als Tracy Lauren Marrow in New Jersey, wuchs dann aber in Kalifornien auf. Den musikalischen Durchbruch schaffte er in den 80er-Jahren mit dem Album „Power“. Später gründete er die Metal-Band Body Count und äußerte sich in seinen Songs immer wieder auch zu politischen Themen. Außerdem arbeitet er als Musikproduzent und kooperiert immer wieder mit anderen berühmten Künstlern. Einen Tag nach seinem 65. Geburtstag soll Ice-T auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden.