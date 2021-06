Razzien gegen Clan-Kriminalität : Polizei durchsucht 30 Häuser an Rhein und Ruhr

Polizei durchsucht 30 Häuser an Rhein und Ruhr

Düsseldorf Im Rahmen von Ermittlungen gegen Clan-Kriminalität durchsuchen Spezialkräfte aktuell rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Auch im Rheinland ist die Polizei im Einsatz.

Bei Ermittlungen gegen Clan-Kriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf sowie vom Landeskriminalamt sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Laut Mitteilung werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche.