“Reality Queens“ RTL kündigt weitere Reality-Dschungel-Show an

Drehort der Show war in Suriname im südamerikanischen Regenwald. Die Sendung besteht aus neun Folgen und wird ab Donnerstag, 6. Juni, wöchentlich beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Moderiert wird die Show von Filip Pavlović, der 2022 am Dschungelcamp teilnahm und am Ende zum Dschungelkönig gekrönt wurde.