Erste Indizien zu möglichen Ursachen : „Regelrechter Tsunami“ - Riesenaquarium in Berlin geplatzt

Berlin 16 Meter hoch, eine Million Liter Wasser, 1500 Fische: Das Großaquarium war eine bekannte Touristenattraktion in Berlin. Am Morgen ist es zerborsten. Zur Ursache gibt es erste Erkenntnisse.

Großer Knall im Herzen der Hauptstadt: Das Großaquarium am Berliner Dom mit einer Million Liter Wasser und 1500 Fischen ist geborsten. Dabei wurden am Freitagmorgen Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Stattdessen wird eine Materialermüdung bei dem 16 Meter hohen Aquadom vermutet. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Giffey: Abrissarbeiten notwendig

Statiker müssten nun die Sicherheit der Gebäude überprüfen. Viel Wasser sei in die Kanalisation gelaufen, viel aber auch in Keller und benachbarte Einrichtungen - etwa das DDR-Museum. Giffey rechnete mit „großen Abrissarbeiten“. Zudem müsse geprüft werden, wie es zu dem Unglück gekommen sei. „Der Aquadom ist ja gerade erst saniert worden“, sagte Giffey. Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser strömten bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Personen im Einsatz.